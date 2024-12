Braga Netto está preso em quarto com ar-condicionado, geladeira, TV e banheiro exclusivo

Preso na manhã do último sábado (14) por obstrução de justiça nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, o general Walter Braga Netto está sendo mantido preso no quarto do chefe de Estado Maior da 1ª Divisão do Exército, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a apuração realizada pela TV Globo, o cômodo de Braga Netto possui armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. As refeições são feitas no rancho, restaurante onde os oficiais de patentes mais altas comem. Ele também tem direito a quatro refeições por dia: café da manhã, almoço, jantar e ceia.

O local da prisão do general precisou ser improvisado para receber o oficial, visto que, segundo a apuração, não havia, na estrutura do Exército no Rio, um espaço adequado para o isolamento de um general de quatro estrelas [patente de Braga Netto].

A prisão especial é uma prerrogativa dos militares antes da condenação definitiva e, pelas regras, oficiais não ficam atrás das grades dentro de unidades militare. Eles são presos em alojamentos.

A 1ª Divisão é o quartel que reúne os batalhões operacionais do Comando Militar do Leste, unidade que comanda o Exército no Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. A unidade fica na Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio - a 40 KM de Copacabana, na Zona Sul, onde o general mora e foi preso na manhã deste sábado.

Também segundo a apuração da TV Globo, a prisão de Braga Netto no batalhão citado está gerando mal estar entre os militares, visto que o comandante da unidade tem três estrelas [abaixo de Braga Netto na hierarquia do Exército].