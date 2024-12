Homem é baleado ao tentar fugir de assalto em São Gonçalo

A Polícia Civil está investigando uma suposta tentativa de assalto que terminou com um jovem baleado. Segundo informações, o homem, de 21 anos, que não teve a identidade revelada, teria sido baleado três vezes durante o assalto na Travessa Marquês, localizada no Barro Vermelho, em São Gonçalo, neste domingo (15).

Segundo informações, no momento em que os assaltantes anunciaram o roubo, o rapaz de 21 anos tentou fugir, mas foi atingido pelos disparos na cintura e na perna. Com estado de saúde grave, ele foi socorrido no Pronto-Socorro de São Gonçalo. Entretanto, foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Segundo o boletim médico, o jovem apresenta estabilidade no quadro de saúde. O caso foi registrado e será investigado pela 72ª DP (Mutuá).