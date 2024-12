Operação policial termina em confronto, um suspeito morto e drogas apreendidas, em Rio das Ostras

Uma ação policial terminou em uma troca de tiros com traficantes, apreensão de drogas, armas e celulares e também com a morte de um suspeito envolvido com crime organizado, no bairro Âncora, localizado em Rio das Pedras.

No momento em que agentes de segurança realizavam patrulhamento na localidade conhecida como “QG”, foram surpreendidos com tiros disparados em suas direções por criminosos armados. A equipe reagiu aos disparos, e estabilizou a área. Depois disso, começou uma varredura com o auxílio do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 3ª Companhia.

Leia também:

Homem é assassinado com mais de 20 tiros na Região dos Lagos

Rayssa dá show e vence tri inédito com Ibirapuera lotado

Após a intensa troca de tiros, dois suspeitos foram encontrados feridos, sendo socorridos imediatamente, entretanto, um deles não resistiu aos ferimentos. No local, os policiais encontraram e apreenderam uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, munições, 53 buchas de maconha e dois celulares.

O material localizado e os envolvidos foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos necessários. A ação policial, ressaltou a persistência de operações de combate ao tráfico e também às facções que atuam na área.