Rayssa dá show e vence tri inédito com Ibirapuera lotado

Rayssa Leal posa com troféu após conquistar o tri do SLS Super Crown - Foto: Divulgação

Rayssa Leal não cansa de ser campeã. Neste domingo (15), no ginásio Ibirapuera lotado, em São Paulo, a Fadinha deu show nas manobras finais e superou quatro japonesas e uma australiana para conquistar o tricampeonato inédito — e consecutivo — do Super Crown, a grande decisão da Liga Mundial de Skate Street (SLS).

Com 100% de aproveitamento no Super Crown desde que a prova veio para o Brasil, Rayssa deixou a compatriota Pâmela Rosa para trás e virou a primeira mulher tricampeã. Ela agora mira o norte-americano Najah Houston, que tem cinco troféus e é o maior vencedor da competição. Ele, inclusive, pode aumentar a marca ainda neste domingo (15), já que está na final masculina.

''Eu não tenho palavras suficientes. Tudo isso que aconteceu hoje vale bem mais do que esse troféu. É uma reviravolta, eu errei as duas primeiras manobras, estava nervosa, não vou mentir. E hoje vocês viram a realidade do skate, a amizade, a família''.

Rayssa conseguiu a virada em sua última manobra, somou 35,4 e ficou com a primeira colocação. A atual campeã olímpica, Coco Yoshizawa, do Japão, foi prata, com 35,2, e a compatriota Yumeka Oda ficou com o bronze, com 33,7

Rayssa chega ao tricampeonato inédito e consecutivo do Super Crown, superando a compatriota Pâmela Rosa, que tem dois.

Ela ainda alcança o 12º título da SLS na carreira e ao terceiro na temporada. Ela já havia conquistado as etapas da Califórnia (EUA) e de Tóquio (JAP) em 2024.