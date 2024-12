Homem é assassinado com mais de 20 tiros na Região dos Lagos

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na manhã deste domingo (15), no bairro Porto do Carro, localizado entre São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem tinha aproximadamente 50 anos e foi morto na rua, atingido com mais de 20 disparos de arma de fogo.

Integrantes do Instituto de Criminalística foram ao local e realizaram a perícia na cena do crime, sendo recolhidas as cápsulas e projéteis deflagrados. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Cabo Frio, para que seja cumprido o processo de identificação e exames complementares.

A ocorrência foi registrada pela 126ª DP (Cabo Frio), que apura a motivação e a circunstância do crime. Ainda não houve a prisão de nenhum suspeito.

A Polícia Civil pede que as pessoas possam ajudar com informações, de forma anônima, que levem a identidade do autor do crime.