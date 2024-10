Comemoração ou homenagem? Traficantes promovem foguetório após morte de líder em SG

O barulho dos fogos, que começou à tarde e se estendeu noite adentro, foi ouvido em várias regiões do município - Foto: Divulgação

O barulho dos fogos, que começou à tarde e se estendeu noite adentro, foi ouvido em várias regiões do município - Foto: Divulgação

A noite de ontem foi marcada por uma série de fogos de artifício, supostamente lançados por traficantes dos bairros Almerinda e Jockey, em São Gonçalo. O barulho dos fogos, que começou à tarde e se estendeu noite adentro, foi ouvido em várias regiões do município. De acordo com relatos de moradores, a ação ocorreu logo após a morte de um criminoso conhecido como Fantasma, executado durante uma tentativa de assalto no bairro Coelho, em confronto com a polícia.





Reprodução/Internet

Autor: Reprodução/Internet | Descrição:

Leia mais:

Traficantes mandam fechar comércio no Coelho, em São Gonçalo

Após tiroteio, manifestação fecha entrada do Almerinda, em São Gonçalo; vídeo

Fantasma, apontado como o líder do tráfico de drogas no Almerinda, apesar de sua posição de destaque na hierarquia do crime, atuava diretamente nas ruas. Segundo moradores, ele frequentemente realizava assaltos para garantir fundos destinados à manutenção das bocas de fumo da região.

Mais detalhes sobre o caso

A tentativa de assalto ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (16), resultando em um confronto que deixou um policial militar e dois criminosos baleados no Coelho. Após o incidente, traficantes da área determinaram o fechamento imediato dos comércios, medida que foi cumprida por volta do meio-dia.

O bairro Coelho, conhecido por ser um dos principais centros de venda de peças de veículos na cidade, teve a maioria de suas lojas fechadas minutos após a ordem dos criminosos. Comerciantes relataram que homens armados passaram exigindo que as portas fossem abaixadas. Além disso, algumas escolas locais suspenderam as aulas do turno da tarde, por precaução.

No mesmo dia, a região também foi alvo de uma operação policial, que resultou na prisão de dois suspeitos, na apreensão de um fuzil e na recuperação de uma moto roubada. Os baleados foram encaminhados para atendimento médico no Hospital Estadual Azevedo Lima, e o caso está sendo investigado pela 73ª Delegacia de Polícia (Neves).