Traficantes mandam fechar comércio no Coelho, em São Gonçalo

Após a tentativa de assalto, no final da manhã desta quarta-feira (16), que terminou com um policial militar e dois criminosos baleados, no Coelho, em São Gonçalo, traficantes da região ordenaram que os comércios fossem fechados, por volta do meio dia. A região também foi palco de uma operação policial nesta manhã, com dois presos, apreensão de um fuzil e a recuperação de uma moto roubada.

Segundo os comerciantes, criminosos passaram ordenando o fechamento das lojas. O local é um dos principais pontos de vendas de peças de veículos da cidade. Minutos após a ordem, as portas de quase todos os comércios da região foram fechadas.

Por precaução, lojas estão sendo fechadas | Foto: Layla Mussi

Algumas escolas do local suspenderam as aulas do turno da tarde.

Os baleados na ação seguem em atendimento médico no Hospital Estadual Azevedo Lima. O caso será registrado na 75ªDP (Rio do Ouro).