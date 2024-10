Policial é baleado em tentativa de assalto no Coelho

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação

Um policial militar, lotado no 4ºBPM (São Cristóvão), foi baleado, na manhã desta quarta-feira (16), durante uma tentativa de assalto, no Coelho, em São Gonçalo. Ele teria reagido a ação e atingiu dois criminosos. Um morreu no local e o outro foi baleado e socorrido.

O caso ocorreu no final da manhã, e a polícia ainda não divulgou a dinâmica do fato. Tanto o policial, que estava de folga, quanto o acusado, foram levados ao Hospital Estadual Alberto Tores, no Colubandê, em São Gonçalo, onde estão em atendimento.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, serão acionados para o local do fato.

Em apuração.