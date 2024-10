Após tiroteio, manifestação fecha entrada do Almerinda, em São Gonçalo; vídeo

A principal via de acesso ao bairro Almerinda, em São Gonçalo, foi fechada por uma manifestação na tarde desta quarta (16). Pilhas de pneus incendiados foram colocados na esquina entre a RJ-104 e a Rua Waldemar Figueiredo, ao lado da loja de materiais de construção Chatuba. Uma ação policial com trocas de tiro após uma tentativa de assalto no Coelho teria motivado a manifestação. Confira imagens:





Repropdução/Redes Sociais

Autor: Repropdução/Redes Sociais | Descrição:

Leia mais sobre o caso:

➢ Policial é baleado em tentativa de assalto no Coelho

➢ Traficantes mandam fechar comércio no Coelho, em São Gonçalo

O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada e está atuando no local.

Nesta manhã, um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto no Coelho e e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Dois suspeitos foram atingidos e socorridos à mesma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar, o 7° BPM foi acionado e uma equipe enviada ao local. Relatos de moradores indicam que pelo menos três suspeitos foram baleados durante a ação; um deles apontando como liderança do tráfico de drogas na região. A informação ainda não foi confirmada pela corporação. Um fuzil calibre 5.56, dois carregadores, um rádio comunicador e uma motocicleta foram apreendidos.