Engenheira morre após ser atropelada por máquina de obra em Cabiúnas, Macaé

A máquina estava em movimentação no momento do acidente - Foto: Petrobras

Na manhã desta segunda-feira (7), uma engenheira foi atropelada acidentalmente por uma máquina no canteiro de obras no Terminal da Petrobras, localizado em Cabiúnas, Macaé. O maquinário estava em movimentação no momento do acidente.

As primeiras informações são de que a trabalhadora foi atropelada por um rolo compressor que teria perdido o freio em obra na área 5 (galpão de resíduos). Prontamente, a vítima foi socorrida e levada para o hospital em estado grave. Mesmo com todos os esforços para tentar salvá-la, ela não resistiu aos ferimentos.

A empresa responsável pela obra está trabalhando junto com as autoridades para entender o que aconteceu. Até o momento, mais informações não foram divulgadas.