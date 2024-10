Loja na Zona Sul de Niterói é furtada pela quarta vez em menos de um ano; vídeo

Empresário lamenta onda de crimes: “Como que acontecem quatro furtos no mesmo ano em uma loja que fica em frente a uma delegacia?" - Foto: Reprodução

Empresário lamenta onda de crimes: “Como que acontecem quatro furtos no mesmo ano em uma loja que fica em frente a uma delegacia?" - Foto: Reprodução

A onda de lojas furtadas em Niterói tem se intensificado a cada dia. Na madrugada da última sexta-feira (4), uma das unidades da loja Ferragens São Francisco de materiais de construção, foi arrombada e furtada, na Rua Lemos Cunha, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói e em frente a 77ª DP. Segundo o empresário, esta já é a quarta vez em menos de um ano que o crime aconteceu sem que nada tenha sido feito.

Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver que o criminoso consegue abrir facilmente a porta de vidro com uma chave de fenda às 2h25. O homem, que ainda não foi identificado, corre imediatamente para o caixa e retira todo dinheiro em espécie que estava guardado. Confira imagens do momento do crime:





Reprodução/Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução/Arquivo Pessoal | Descrição:

A ação foi rápida e durou cerca de três minutos. O alarme da loja disparou, mas o bandido consegue sair andando tranquilamente. Na delegacia de frente, nenhum policial teria presenciado a movimentação. Já a Polícia Militar foi acionada pelo sistema de monitoramento da loja e às 2h38, 13 minutos após, os agentes chegaram ao local.

O criminoso conseguiu abrir facilmente a porta de vidro com uma chave de fenda | Foto: Divulgação

Segundo a vítima, o empresário Rogério Rosetti, setor comercial da cidade vive um momento de extrema insegurança. “Como que acontecem quatro furtos no mesmo ano em uma loja que fica em frente a uma delegacia? É isso que não entendo. Niterói está totalmente entregue ao crime e tomada pelas pessoas em situação de rua usuárias de drogas que andam feitos zumbis aterrorizando o comércio e ninguém faz nada. Quando presos, se torna um crime de menor potencial ofensivo e voltam eles para as ruas. Os criminosos não têm nem mais receio de arrombar um négocio do lado de uma delegacia. É muito difícil ser comerciante nesta cidade. É lamentável”, desabafou o empresário.