Estrangeiro morre após ser baleado na RJ-104, altura de São Gonçalo

Um homem de 46 anos, morreu após ser baleado na cabeça na RJ-104, km 19, em Marambaia, São Gonçalo, no sentido Itaboraí. O crime aconteceu na noite do último domingo (6), por volta das 23h, durante suposta tentativa de assalto.

A vítima estava acompanhada de três pessoas da família e voltava de Búzios quando o veículo foi alvejado.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, o homem seria estrangeiro e prestava serviço para a Petrobras. Ele foi socorrido para o centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A vítima teria até mesmo passado por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo relatos de uma testemunha, dois homens em uma motocicleta abordaram o veículo, mandando a vítima parar. Foi quando o mesmo "jogou" o carro em cima dos criminosos, que logo efetuaram disparos na direção do carro onde estava o estrangeiro e sua família. Os homens fugiram em direção ao bairro Marambaia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse em nota que policiais militares do CPRV auxiliaram um homem que foi ferido por disparo de arma de fogo durante uma tentativa de roubo na RJ-104, altura do Km 19. A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda segundo a PM, a ocorrência está em andamento na 74ª DP (Alcântara).