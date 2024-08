Cachorros são enterrados vivos no Rio; tutoras seriam mandantes

A Polícia Civil identificou, nesta segunda (26), os quatro acusados de envolvimento em um crime de maus tratos contra dois cachorros na Zona Oeste do Rio. Os dois animais foram resgatados na última quarta (21) após serem enterrados vivos em um terreno em Pedra de Guaratiba. As tutoras Rita de Cássia, de 53 anos, e Sirley Sobrera, de 69, são apontadas como mandantes.

As duas mulheres teriam contratado o pedreiro Carlos Augusto de Oliveira para matar e enterrar os dois animais. O acusado teria recebido 300 reais para executar o crime. Ele e o comparsa, Miguel Domingues, teriam amarrados os cães em sacos de ração e levado os dois em um veículo até uma área de mangue às margens do Rio Piraquê. Os cães foram enterrados; a intenção dos suspeitos seria de matar os cães por afogamento com a subida da maré, segundo a Polícia.

Os animais foram resgatados na semana passada. Eles foram levados para a Fazenda Modelo, as, devido a gravidade do quadro de saúde, foram transferido para uma clínica veterinária na região e medicados. Os dois cães contraíram uma parvovirose, doença grave que afeta o sistema gastrointestinal. Eles seguem internados, se recuperando do quadro.



Após a recuperação, os animais devem ser levados para adoção. Já os quatro suspeitos vão responder por maus-tratos aos animais e podem cumprir até cinco anos de prisão caso sejam condenados.