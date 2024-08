Carro cai de viaduto e mata morador de rua no Rio

Um homem em situação de rua morreu após ser atingido por um carro, no último domingo (25), na Zona Norte do Rio. O automóvel atingiu a vítima após despencar de um viaduto no bairro Campinho; o morador de rua morreu na hora e a condutora do veículo está internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente. Testemunhas afirmam que a motorista perdeu o controle enquanto atravessava o viaduto e acabou rompendo a barreira da via. Quando os policiais chegaram ao local, o morador de rua já estava em óbito.

O local foi isolado e a 29ª DP (Madureira) realizou a perícia da cena. A unidade policial investiga o crime. O corpo da vítima foi levado para o IML e os policiais realizam diligências para tentar identificar o homem. A vítima foi levado para o Salgado Filho e, até a tarde desta segunda (26), não haviam atualizações sobre seu estado de saúde.