Homem é preso por aplicar golpe da placa solar no Rio

Um empresário foi preso neste domingo (25) por aplicar golpes envolvendo a instalação de energia solar no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a empresa Amazon Distribuidora Solar estava vendendo kits do equipamento de energia para clientes na capital, mas, após receber o pagamento, não entregava o equipamento para os consumidores.

O suspeito foi preso em um evento beneficente, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. Identificado como Manoel Peçanha de Oliveira, ele é apontado como o responsável pelo esquema. A empresa anunciava a instalação de placas para produção de energia solar e cobrava um valor para realização do serviço, mas não cumpria o acordo e nunca aparecia no imóvel dos clientes com o equipamento, de acordo com as denúncias.

O suspeito foi levado para a 4ª DP (Praça da República). Os policiais agora investigam outras denúncias contra o suspeito, já que há indícios de que ele é sócio de outras empresas envolvidas em esquemas de estelionato. A Delegacia também segue tentando identificar outros suspeitos que atuavam no golpe da placa solar.