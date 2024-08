Baleado durante troca de tiros no Cafubá é terceirizado da Emusa

Vítima está internada no Hospital Azevedo Lima; quadro de saúde é estável - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O homem baleado durante uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos nesta quarta (07) no Cafubá, em Niterói, é um funcionário terceirizado da Prefeitura Municipal que estava trabalhando em uma obra da região no momento do confronto. Nesta manhã, o tiroteio motivou um protesto de moradores na Estrada Francisco da Cruz Nunes; relatos de testemunhas indicam que o disparo que atingiu a vítima pode ter sido efetuado pela Polícia, que teria atirado em direção aos funcionários em um canteiro de obras.

A vítima foi identificada como Daniel Rodrigues de Sousa, de 22 anos, que segue internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas tem quadro estável. Segundo a Prefeitura, ele trabalha em uma empresa que presta serviço para a Empresa Municipal de Moradia Urbana e Saneamento (Emusa) e estava participando das obras de urbanização realizadas próximo ao Morro do Caniçal, no Cafubá, onde ocorreu o confronto.

Segundo o relato de moradores, os policiais que participavam do confronto teriam efetuado disparos intencionais na direção do canteiro onde Daniel e outros funcionários da Emusa trabalhavam. A informação não foi confirmada pela Polícia Militar, que confirmou ter encontrado o homem ferido após o fim do tiroteio.

Baleado na coxa esquerda, Daniel foi levado para a UPA Mario Monteiro, em Piratininga, e transferido de lá para o Heal, no Fonseca. A Emusa informou que "vai acompanhar de perto a recuperação do trabalhador" e que "já solicitou, junto à empresa terceirizada, que a vítima receba todo o apoio necessário".

Segundo o 12º BPM, três pessoas foram presas durante o tiroteio. Duas pistolas, três rádios transmissores, uma carga de drogas e dinheiro foram apreendidos com eles. O protesto na Francisco da Cruz Nunes aconteceu até o fim da manhã e a via só foi totalmente liberada por volta das 12h21, de acordo com a NitTrans.