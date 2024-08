Polícia prende motorista de aplicativo que furtou equipamentos de passageiro de Niterói e colocou à venda

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam um motorista de transporte de aplicativo em flagrante, nesta quarta-feira (07/08), que furtou equipamentos de um passageiro e colocou à venda em uma plataforma digital.

De acordo com a vítima, no início deste mês, embarcou em um transporte por aplicativo, saindo do município de Niterói para o Centro do Rio, e levou seus instrumentos profissionais de iluminação e som. No entanto, quando desceu do veículo, esqueceu parte do material. Na ocasião, questionou o motorista sobre os equipamentos, que informou não ter encontrado os objetos.

Dias depois, o autor anunciou a venda dos equipamentos da vítima em uma plataforma digital. Por meio de um trabalho de inteligência, a equipe da 5ª DP identificou a localização do material furtado. O proprietário dos instrumentos reconheceu os pertences no site, fez contato com o suposto vendedor e combinou um local para efetivação da negociação. Os agentes acompanharam a vítima e constataram que o próprio motorista estava vendendo os objetos.

O autor e os equipamentos furtados foram encaminhados para a 5ª DP. A vítima reconheceu o motorista e recuperou os instrumentos. O homem responderá pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e falsa identidade.