Protesto interdita Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Niterói; Video!

Na manhã desta quarta-feira (7), um protesto em Piratininga, Niterói, resultou na interdição dos dois sentidos da Estrada Francisco da Cruz Nunes. A ação bloqueou o tráfego na região.

O protesto ocorreu após um confronto entre policiais e criminosos, que deixou um trabalhador ferido na Favela do Caniçal, segundo relatos de moradores. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Os moradores, indignados com ação, atearam fogo em objetos no meio da estrada, bloqueando completamente o trânsito.





Ainda não há informações confirmadas sobre a identidade da possível vítima.



Policiais doi 12º BPM ( Niterói)estão trabalhando para restabelecer a normalidade na via. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do ocorrido.

Em nota, a assessoria de imprensa da SEPM informou que, "nesta quarta-feira (7/8), de acordo com o comando do 12º BPM (Niterói), dois homens em uma motocicleta fugiram de uma abordagem de equipes da unidade na Rua Deputado José Luiz Erthal, no Cafubá. Neste momento, criminosos armados atiraram contra os policiais de dentro da Comunidade do Caniçal, gerando confronto. Após estabilizarem a região, as equipes socorreram um homem ferido na perna à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mário Monteiro. Ainda na ação, foram presos três suspeitos e foram apreendidos duas pistolas calibre 9mm, três rádios comunicadores, entorpecentes e certa quantidade de dinheiro em espécie ainda sendo contabilizados.

Após o ocorrido, pessoas tentaram interromper o fluxo de trânsito na Av. Francisco da Cruz Nunes ateando fogo em objetos na via. Equipes do 12º BPM reforçaram o policiamento no local e o Corpo de Bombeiros atua para controlar as chamas".