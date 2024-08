Preso acusado de matar motorista de aplicativo em Niterói

Acusado pela morte do motorista de aplicativo Renan Martins Sodré, executado na entrada do Caramujo enquanto trabalhava em 23 de setembro de 2023, Jean dos Santos, de 22 anos, foi preso na última quinta-feira (07) durante uma ação da Polícia Militar no Caramujo, na Zona Norte de Niterói.



A operação foi realizada após denúncias sobre a localização do homem, que tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. No local, a polícia prendeu um jovem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 257 trouxinhas de maconha, 122 cápsulas de cocaína, 53 pedras de crack e dois rádios de comunicação.

Além do flagrante, a polícia localizou Jean, que confessou o crime cometido contra o motorista de aplicativo. O mandado de prisão contra ele foi cumprido.

Os dois presos foram levados para a delegacia e já foram encaminhados ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.