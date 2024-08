Polícia prende quarto suspeito envolvido em tiroteio que matou niteroiense em Seropédica

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta (01), mais um miliciano acusado de envolvimento no tiroteio que terminou com a morte do universitário Bernardo Paraíso, de 24 anos, em Seropédica, na Baixada Fluminense. O suspeito é o quarto preso pelo crime, que aconteceu no último mês de abril.

Natural de Niterói, Bernardo era estudante de Biologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e estava fazendo compras no momento da troca de tiros. Além do jovem, o tiroteio também deixou uma mulher e duas crianças feridas.

De acordo com a Polícia, o homem preso nesta quinta (01) foi encontrado escondido na casa de familiares na Zona Oeste do Rio. Ele é apontado pelas investigações como integrante da milícia chefiada por Zinho, criminoso preso em dezembro de 2023 e responsável pela atividade paramilitar em Itaguaí.

O tiroteio é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que segue apurando detalhes do caso para identificar outros potenciais envolvidos na troca de disparos.