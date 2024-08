Jovem é encontrado morto na comunidade do Pimba, no Fonseca

Um jovem de 18 anos, foi encontrado morto, na comunidade do Pimba, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. O corpo foi localizado no início da noite desta quarta-feira (31), na Travessa Manoel Ladeira.



Policiais Militares foram até o local após denuncias e encontraram o corpo do jovem, já coberto por um tecido branco. Segundo a PM, não havia operação policial na região e nenhum morador do local foi encontrado para comentar o caso.

Leia também:



Exclusivo: Aposentado de 75 anos é preso após estuprar suas cadelas em São Gonçalo

Operação policial no Complexo da Alma, em São Gonçalo

Familiares do jovem estiveram presentes no local do crime, e, na manhã desta quinta-feira (01) foram até a sede da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde o caso está sendo investigado.