Universitário morto em tiroteio na Baixada Fluminense era de Niterói

O estudante de Biologia Bernardo Paraíso, de 24 anos, aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), morreu, após ser baleado em um confronto entre criminosos, na tarde desta segunda-feira (8) em Seropédica, na Baixada Fluminense. Um bebê de 1 ano e uma menina de 6 anos também foram feridos por disparos. Ele era de Niterói.

Segundo a Polícia Militar, criminosos iniciaram um tiroteio no centro da cidade. Bernardo estava na rua, fazendo compras com um amigo, quando o confronto começou, e foi atingido por um dos disparos. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Além do homem, um bebê de um ano e uma menina de 6 anos foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HPAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada.

A prefeitura da cidade informou que o bebê deu entrada às 16h19, levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com uma perfuração de tiro no joelho esquerdo. Ele passou por exames de imagens que não constataram fraturas. A vítima segue em observação, com acompanhamento da equipe interdisciplinar, lúcido e estável.

