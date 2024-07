Homem é preso após atirar contra namorada em Maricá

Um homem foi preso após tentar matar a namorada a tiros em Maricá, na região metropolitana do Rio, neste domingo (28). A vítima registrou a tentativa de feminicídio após ter seu carro alvejado pelo companheiro, que foi preso na casa do pai.

Os dois se relacionavam há 8 meses e tiveram uma discussão motivada por ciúmes. Após a briga, a mulher expulsou o homem de sua casa. Ela chegou a oferecer carona para deixa-lo na casa do pai, já que o carro dele não estava funcionando. No entanto, enquanto colocava os pertences do namorado no veículo, ele, irritado com a situação, puxou uma arma e atirou em direção a ela. Para não ser atingida, a mulher acelerou o carro e pediu ajuda a policiais que estavam em um local próximo. Ela não foi atingida.

Os agentes a acompanharam até sua casa, mas o agressor já não estava mais no local.

Leia também:

Brasil "atropela" o Quênia em estreia do vôlei feminino



Homem preso por ameaçar pessoas em Niterói é suspeito de matar pastora

Questionada sobre um possível paradeiro do suspeito, a mulher informou que o companheiro poderia estar escondido na casa do pai. Ao chegar na residência, o homem foi encontrado e preso.

Na delegacia, ele relatou já ter sido agredido pela namorada. Ele teria dito, ainda, que ela já havia tentando atirar nele e quebrado um celular para impedir que ele ligasse para o 190.

O homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, violação de domicílio, injúria e tentativa de homicídio. Ele era colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), mas não possuía direito a porte de arma. O caso foi registrado na 82 DP (Maricá).