Homem preso por ameaçar pessoas em Niterói é suspeito de matar pastora

Um homem foi preso em flagrante neste domingo (28) após ameaçar populares na ciclovia da Lagoa de Piratininga, em Niterói. Além do crime ocorrido neste domingo, ele é suspeito de ter atropelado e matado a pastora Letícia Gabriela Rosin em Itaipu, no último mês de abril. O suspeito, que portava um revólver calibre 357, foi detido por agentes do Segurança Presente e levado para a 76ª DP (Niterói), onde já possui uma extensa ficha criminal.

Segundo testemunhas , ele estava armado com um revólver 357 e chegou a fazer disparos. Os agenetes o imobilizaram e prenderam.

Na ocasião da morte da pastora, o suspeito foi liberado sem prestar depoimento. Agora, com a nova prisão, a polícia aprofunda as investigações.