Brasil "atropela" o Quênia em estreia do vôlei feminino

O Brasil estreou não só com vitória, mas uma vitória esmagadora no vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com uma atuação digna de medalha, a seleção brasileira venceu o Quênia nesta segunda-feira (29), por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/12.

No primeiro set, o Brasil chegou a abrir 19 a 10, fazendo um excelente jogo desde o início. A seleção brasileira acertou 15 ataques e quatro bloqueios, além de um saque, para fechar a primeira parcial por 25 a 14. O segundo set teve direito a seis bloqueios, com vitória de 25 a 13.

Já no início do terceiro set, o Brasil chegou a cometer alguns erros de inversões de posse de bola, mas isso não chegou nem perto de ser uma ameaça à seleção. As atletas encaixaram uma sequência de ataques e bloqueios, abrindo 19 a 9, antes de fechar por 25 a 12.



Rosamaria e Carol foram as maiores pontuadoras do Brasil com 13 pontos cada.

O Brasil volta a quadra contra o Japão, na próxima quinta-feira (1), às 8h, na Arena Paris Sul.