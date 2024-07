Suspeito por tentar matar policial no Barreto é preso em Niterói

Um homem acusado pela tentativa de homicídio contra um policial civil em Niterói, na semana passada, foi preso na Avenida Jansen de Melo, na tarde desta quinta-feira (18). Uma arma, um automóvel e quase R$ 3 mil em dinheiro foram apreendidos com ele. O crime aconteceu no último dia 10 de julho; o suspeito, de 27 anos, teria efetuado um disparo na boca do policial no estacionamento de um supermercado no Barreto.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada nesta quinta (18) depois que um veículo branco, flagrado no dia do crime, foi visto circulando pelo Centro de Niterói. Os agentes realizaram um cerco tático na região e conseguiram deter o automóvel na altura do bairro São Lourenço.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito um revólver de calibre .38, munições, dois aparelhos celulares e R$ 2.950,00 em espécie. Após consulta, os policiais descobriram que, além da acusação de tentativa de homicídio, o suspeito também tem em seu histórico, anotações criminais por roubo e por adulterar placa de carro. O homem foi autuado em flagrante e levado para 78ª DP (Fonseca).