Suspeito é detido após invadir lanchonete no Centro de Niterói

Um homem foi detido após invadir a lanchonete McDonalds, em frente ao Shopping Bay Market, no Centro de Niterói, e tentar furtar aparelhos no estabelecimento durante a madrugada desta quinta-feira (18). O suspeito foi flagrado por guardas municipais tentando levar uma televisão do local.

O crime aconteceu por volta de 00h50. De acordo com um guarda da GM que patrulhava a região, o suspeito foi visto carregando a TV e que, após perceber a presença dos guardas, largou o aparelho no chão e fugiu por um trecho violado da fachada do estabelecimento, que tinha um dos vidros quebrados. Ele também deixou para trás dois tablets enrolados em um casaco.

Abordado, o suspeito, confirmou que o casaco era dele, mas não soube explicar a procedências dos aparelhos eletrônicos. Além disso, durante a revista, os agentes encontraram R$ 193,80 em espécie na bermuda do suspeito. Um pedaço de madeira também foi encontrado pelos guardas, próximo ao local onde o vidro estava quebrado. O homem foi detido e levado para a 76ª DP (Centro), Central de Flagrantes, que registrou o caso.