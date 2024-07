Tentativa de assalto a ônibus que transportava PMs termina com suspeito morto

Uma tentativa de assalto a um ônibus que transportava 28 policiais militares da 2ª Companhia do 33º BPM (Angra dos Reis), na noite da última quinta-feira (18), no Centro do Rio, terminou com troca de tiros e um suspeito morto. Um dos disparos foi feito por um subtenente e os outros três por um sargento. As armas dos dois agentes foram apreendidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação.

O coletivo havia saído da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), onde os agentes participaram de um evento. Por volta das 20h30, já à paisana, os agentes deixaram o local num ônibus de turismo. Quando o coletivo estava parado em um sinal na Avenida Beira Mar, três suspeitos se aproximaram e um deles, armado, mandou que o motorista abrisse a porta.

Ao entrar e ver o criminoso, os policiais atiraram. Com o suspeito, segundo a Polícia Militar, foi apreendido um revólver. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.



O local onde ocorreu a tentativa de assalto passou por uma perícia e o corpo do suspeito foi encaminhado para o IML.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito morto ainda não foi identificado. A corporação também afirmou que os policiais responsáveis pela investigação buscam por imagens de câmeras de segurança.