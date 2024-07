Policial civil é baleado em estacionamento de mercado em Niterói

Um policial civil foi baleado durante uma tentativa de assalto no estacionamento de um supermercado no Barreto, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (10). O agente estava junto da esposa no momento em que foi atingido com um tiro na boca. Ele está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Seu estado de saúde é grave, segundo a unidade.

De acordo com a Polícia Militar, o policial estava parando o veículo no estabelecimento, que fica na BR-101, quando foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta. Agentes do 12º BPM (Niterói) informaram que uma equipe foi acionada quando o policial deu entrada no Hospital.

O caso foi registrado na 78º DP (Fonseca), que está investigando o caso. Segundo a unidade, agentes da Delegacia "buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança" para tentar apurar a autoria do crime.