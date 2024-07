'Delivery de drogas' tem serviço interrompido por policiais de SG

Durante a operação “Delivery S. A.”, que aconteceu na noite da última quarta-feira (03), quatro pessoas foram presas, além de drogas, carro e uma bicicleta apreendidos. O esquema de delivery de drogas foi desarticulado por policiais civis da 74ªDP (Alcântara). A quadrilha, segundo investigações, tinha como base operacional um apartamento no Grajaú, Zona Norte do Rio de Janeiro, e era responsável pela comercialização de drogas de alto padrão com valor elevado.

Após uma semana de monitoramento, a equipe de inteligência da distrital confirmou que a quadrilha estava reunida para iniciar a entrega das drogas, através do delivery da quadrilha. No local a polícia localizou um veículo Onix Branco, que era utilizado pelo grupo para fazer a entrega das drogas.

Após monitoramento, os entregadores do tráfico foram surpreendidos com grande quantidade de drogas. Presos em flagrante, os criminosos confirmaram a informação de que o material era preparado em um dos apartamentos, onde o quarto integrante da quadrilha foi preso, com mais drogas e material de endolação.



Com a quadrilha foram apreendidos telefones celulares, um veículo Onix Branco e cerca de sete quilos de drogas, que seriam entregues, principalmente, em bairros de classe média/alta do Rio de Janeiro, entre a Zona Sul e Barra da Tijuca.

No “cardápio” ofertado pela quadrilha havia diversas opções como skunk. haxixe, MDMA. LSD, ecstasy, além de uma droga conhecida como caneta de óleo gringo (DABWOODS), um VAPE a base de Cannabis que é comercializado a R$ 400,00 a unidade.

Os investigadores estimam que a quadrilha esteja atuando no referido local há cerca de seis meses, e tenham movimentado, durante esse período, cerca de R$500 mil.

Os presos foram autuados em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. As investigações seguirão para que fornecedores sejam identificados.