Braço direito de 'Biel' é preso pela Civil no Abacatão

Homens foram surpreendidos no interior do Morro do Abacatão - Foto: Divulgação

Homens foram surpreendidos no interior do Morro do Abacatão - Foto: Divulgação

Agentes da 72ªDP (Mutuá) prenderam, nesta quarta-feira, na comunidade do Abacatão, no Boavista, em São Gonçalo, um homem apontado como braço direto do traficante Biel, chefe do tráfico de drogas na região. Outros dois suspeitos foram detidos.

Conforme a Polícia Civil, os policiais, com informações privilegiadas de inteligência, acessaram a comunidade pela Rua Judith Nanci e se depararam, em local conhecido por ser uma 'boca de fumo', com dois homens com rádios de comunicação. Próximo a eles, os agentes encontraram uma sacola com grande quantidade de drogas.

Leia também

• Homem em situação de rua é encontrado morto em São Gonçalo

• Tragédia em Itaguaí: Jovens são encontrados mortos dentro de carro

Durante a abordagem aos suspeitos, um terceiro homem, conhecido como Flavinho, chegou em uma motocicleta, sem placa. Ao revistar a moto, os agentes descobriram que ela era produto de roubo. Os policiais também reconheceram Flavinho como integrante de um comboio que atacou a equipe da delegacia quando ela abordava carros na saída da Comunidade do Salgueiro recentemente.

Flavinho é um dos homens de confiança de Hilário Gabriel dos Santos Rangel, o Biel do Feijão, que controla o tráfico de drogas nas comunidades do Feijão, Bandeira, Galão, Simão, Abacatão, Gato, Crime, Pombal, Cruzeirinho.

Os três foram levados para delegacia, junto do material apreendido.