Suspeito de matar o vereador Cici Maldonado vai a júri popular

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, obteve decisão judicial para que Lucas da Silva Portela Xavier, denunciado pela morte do vereador de São Gonçalo Aldecyr Maldonado, o Cici Maldonado, seja julgado por um júri popular. Ao se decidir pela pronúncia, o Juízo da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo entendeu tratar-se de um crime doloso contra a vida.

De acordo com a denúncia, Lucas atirou na cabeça do vereador no dia 7 de novembro de 2023. O crime foi praticado por motivo torpe, uma retaliação pelo fato de a vítima ter tentado proteger seus assessores parlamentares do denunciado e de demais criminosos locais, além de ter sido praticado contra pessoa maior de 60 anos, uma vez que Cici Maldonado possuía 61 anos quando foi assassinado.

Denunciado pelo artigo 121, §2º, I, e § 4º, parte final, do Código Penal, Lucas poderá ser condenado a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão.