PM prende suspeito com arma e carregador do tipo 'goiabada'

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12ºBPM (Niterói) prenderam um homem e apreenderam uma pistola na manhã desta quarta-feira (3), na localidade conhecida como Inferninho, em Piratininga, Niterói.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do GAT patrulhava a Rua Cesar Fonseca quando percebeu um grupo de homens realizando a venda de drogas. No momento que a viatura se aproximou, os homens fugiram.

Depois de buscas pela região, os policiais conseguiram encontrar um dos suspeitos. Ele estava com uma pistola 9mm, dezenas de munições e três carregadores, sendo um deles do tipo 'goiabada', que aumenta a capacidade de tiros da arma.

O suspeito, que já tinha uma anotação criminal anterior por tráfico de drogas, foi levado para a 81ªDP (Itaipu), onde o caso foi registrado.