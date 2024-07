Policiais da 35ºBPM, com auxílio do Disque Denúncia, prenderam foragido da Justiça em Itaboraí

Policiais militares da 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 35º BPM (Itaboraí), após troca de dados com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI), prenderam na tarde desta terça-feira (02), na Rua dos Argentinos em Manilha, em Itaboraí, o foragido da Justiça, Cláudio de Andrade Silva, de 54 anos.

Em 2015, no Fórum da Comarca de Rio Bonito, na condição de técnico judiciário, se valendo de uma senha de um outro funcionário, e em ações com outro funcionário e uma advogada, fizeram inserir informações falsas em processos judiciais, com o fim de expedirem e receberem valores depositados nestes processos, em prejuízo das partes em favor das quais os mandados de pagamento deveriam ter sido expedidos.

Segundo parecer do Ministério Público, eles tomavam conhecimento da existência de valores depositados em processos judiciais, de elevada monta, e sobre os quais existia algum tipo de dificuldade no levantamento dos mandados de pagamento e, inserindo informações falsas no sistema DCP e no livro de cargas, retiravam o processo do cartório da comarca de Silva Jardim, e o entregavam para o acusado Cláudio, lotado na Comarca de Rio Bonito. Este, por sua vez, lançava no sistema DCP, o nome da advogada, sem que essa tivesse ao menos procuração nos autos ou mesmo atuado em qualquer fase do processo.



Contra Cláudio Silva, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Silva Jardim, pelos crimes de Estelionato, Falsidade ideológica, Subtração ou inutilização de livro ou documento, e Inserção de dados falsos em sistema de informações. Ele ainda possui 02 anotações criminais.

Diante dos fatos, o preso foi levado à 71ª DP (Itaboraí), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia solicita a população que repassem de forma anônima informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça, para os seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido-