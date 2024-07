Qualifica Maricá: inscrições abertas até sexta-feira (05/07)

A Prefeitura está com inscrições abertas até sexta-feira (05/07) para o oitavo ciclo do Qualifica Maricá, programa de capacitação profissional desenvolvido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Trabalho. São oferecidas 1.425 vagas em 16 cursos gratuitos com duração de três meses e carga horária de 160 a 280 horas/aula. Do total de vagas, 30% são reservadas para beneficiários de programas sociais do município e pessoas com deficiência.

As inscrições são feitas pelo site www.qualificamarica.com.br até às 23h59 de sexta-feira. É necessário ser morador de Maricá, maior de 18 anos, preencher a ficha online com dados pessoais (identidade, CPF, endereço e telefone) e informar o curso desejado. O resultado do sorteio será divulgado no portal do Qualifica Maricá no dia 8 de julho.

Entre os cursos oferecidos, existem opções em diferentes áreas de atuação como os setores da informática, construção civil, hospedagem, recursos humanos, entre outras. Todas as aulas serão ministradas presencialmente, em um dos cinco polos do projeto (Centro, Condado, Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra). Desde o seu lançamento, em 2022, foram oferecidas 8.875 vagas, distribuídas em sete ciclos.



Com uma abordagem inovadora, que combina teoria e prática, o Qualifica Maricá prepara os alunos para os desafios do mercado de trabalho, enfatizando o desenvolvimento de habilidades e sua aplicação no dia a dia.

"Maricá tem atraído diversas empresas, que precisam de mão de obra preparada e o Qualifica tem papel fundamental nesse processo. Ao ofertar cursos para o munícipe, estamos sempre também atentos às atualizações, ao que o mercado efetivamente está solicitando e identificando com isso novas oportunidades de trabalho para o maricaense e maior qualidade de vida", destaca o presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez.

Cronograma

Período de inscrição: 26 de junho a 5 de julho

Sorteio e divulgação do resultado: 8 de julho

Período de matrícula dos sorteados: 9 e 10 de julho

Verificação de disponibilidade de vagas: 11 de julho

Período de matrícula para aproveitamento de vagas: 11 e 12 de julho

Início das aulas: 15 de julho

Endereços dos polos do Qualifica Maricá

Centro - Rua Barão de Inoã, nº 500

Condado - Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Km 31

Inoã - Rua dos Mamoeiros, Lote 12 - Quadra 2

Itaipuaçu - Avenida Carlos Mariguella, nº 160

Ponta Negra - Avenida Antônio Carlos Jobim, nº 225