Maricá inicia 6º Festival Gastronômico de Inverno nesta sexta-feira (05)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, inicia nesta semana a sexta edição do Festival Gastronômico de Inverno, que terá a participação de 75 restaurantes da cidade entre os dias 5 e 28 deste mês, com tema ‘Delícias do mar e da Serra’. Parte desses empresários se reuniu nesta terça-feira (02/07) na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, para o lançamento oficial do festival, que teve palestras e workshops com os renomados chefs João Diamante e Regina Tchelly. Um coquetel foi oferecido na parte final, com show da cantora mariacense Marianna Cunha.

No período do festival, os estabelecimentos participantes vão oferecer, juntamente com seus cardápios tradicionais, pratos especiais feitos com ingredientes que constam das duas regiões do estado, e os consumidores poderão avaliar cada um deles através de um QR code disponível em cada mesa. O evento é organizado em parceria com a Secretaria de Turismo e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), com apoio do Maricá Convention & Visitors Bureau, do projeto Rota Gastronômica e da Associação de Guias de Turismo de Maricá (AGM).

“É uma grande oportunidade de aprendizado para os empresários terem contato com nomes de peso da gastronomia, como os que estamos trazendo e, com isso, estimular a criatividade para novos pratos dentro tema e no contexto do inverno”, disse a secretária de Promoção e Projetos Especiais, Júlia Britto.

Para Paulo César dos Santos, que preside a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e o Maricá Convention & Visitors Bureau, o festival representa a divisão do turismo profissional na cidade para o setor de gastronomia.

“Este é um setor que, muitas vezes, é o principal motivo por que a pessoas visita uma cidade ou uma região. O evento melhora a economia interna ao atrair o visitante, e o estimula a conhecer os pratos desenvolvidos, que têm uma pegada mais quente por causa da estação. É importante para todos nós”, avaliou ele.

Um dos empresários que participa do festival é Alexandre Pietro Bom, que também destacou o estímulo que o evento oferece ao empreendedor local. “É um evento que nos tira da zona de conforto e ensina a nos reinventar, além de dar a cada estabelecimento uma visibilidade para a cidade e também fora dela. No meu restaurante, por exemplo, muitos pratos novos emplacaram depois do festival”, lembrou Alexandre.