STF intima Cláudio Castro a prestar informações sobre operação na Maré

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Luiz Edson Fachin, na noite desta terça-feira (12), determinou que o Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), apresente informações sobre as operações no Complexo da Maré.

A Maré é novamente alvo de operações da polícia, nesta quarta-feira (12). No dia anterior, terça-feira, o Bope fez um cerco na região contra ladrões de carros, que resultou na morte de três pessoas e na prisão de 24 outras.

“Intime-se mediante ofício, com urgência, a ser remetido pelo meio mais célere possível, o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, para que tome ciência da petição protocolada neste tribunal e informe de pronto, nos autos, as providências tomadas”, declarou Fachin.



O ministro estuda um pedido feito pelo PSOL e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, para que nas próximas operações na Maré, sejam seguidos protocolos, por exemplo, que policiais usem fardas com câmeras corporais gravando de modo ininterrupto; que tenha a presença de ambulâncias; e que onde houver mortes que o local seja preservado para a perícia.

O governo do Rio de Janeiro ainda não se manifestou sobre a decisão do STF.