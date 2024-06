PM continua em operação no Complexo da Maré

Após a operação da última terça-feira (11) na Maré, que resultou em três mortos (incluindo um policial do Batalhão de Operações Especiais - BOPE - e dois suspeitos de envolvimento com o tráfico da região) e um outro agente do BOPE ferido, a Polícia Militar retornou ao Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (12). Segundo a corporação, a ação desta quarta contou com as equipes do Batalhão de Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM) e do 22° BPM (Maré). Até o momento, a PM não informou o objetivo da operação



Devido à ação desta quarta, os serviços do Centro Municipal de Saúde Vila do João e a Clínica da Família (CF) Adib Janete, CF Augusto Boal e o CF Jeremias Moraes da Silva paralisaram o funcionamento. Além disso, quatro escolas suspenderam as aulas, sendo duas da rede estadual, que atendem 900 alunos, e outras 42 da rede municipal.

Os moradores da Maré relatam, por meio das redes sociais, o clima de tensão e medo na região:

"Estou em dúvida se saio ou se fico. Está tudo muito silencioso aqui no Conjunto Esperança", comentou uma internauta. "Estão aqui na rua da minha mãe a pé. Tem muita polícia", disse outra. "Bom dia de quem não conseguiu dormir", desabafou uma terceira. "O silêncio é ensurdecedor", confessou outro.

A operação teve início na manhã de terça-feira, quando houve um intenso confronto entre policiais e traficantes. Em decorrência da troca de tiros, o terceiro-sargento do BOPE, Jorge Henrique Galdino Cruz, foi baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso, passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu. O outro agente do BOPE, o segundo-sargento Rafael Wolfgramm Dias, também foi baleado. Ele passou por cirurgia e permanece internado no CTI da unidade.

Na Linha Vermelha, o trânsito foi bloqueado por cerca de 10 minutos. Já na Avenida Brasil, criminosos incendiaram um ônibus nas proximidades da Vila do João, uma das comunidades que formam o Complexo da Maré, na pista com sentido Zona Oeste. Motoristas que passavam pelo local relataram os momentos de pavor nas redes sociais. Unidades de ensino foram fechadas, sendo 42 municipais e duas estaduais.

Foram presos 24 suspeitos, entre eles integrantes da cúpula do tráfico de Minas Gerais. Também foram apreendidos onze fuzis, uma metralhadora antiaérea, cinco pistolas, uma espingarda calibre 12, uma granada e drogas. Segundo a polícia, a estimativa do valor dos materiais apreendidos chega a R$ 1 milhão. A ação desta terça-feira ocorreu nas comunidades Vila do João, Timbau e Baixa do Sapateiro.

O terceiro-sargento Jorge Henrique Galdino Cruz será sepultado nesta quarta-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O velório está previsto para 13h30 e o sepultamento para 15h30.