Carga milionária de pasta base de cocaína é apreendida pela PRF no Rio

No início da manhã desta quarta-feira (12), policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 53 quilos de pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, em Irajá. Um casal que saiu de São Paulo foi preso.

Equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF faziam fiscalização na Rodovia Presidente Dutra quando abordaram um automóvel. Durante verificação dos equipamentos obrigatórios, foram visualizadas adulterações na estrutura interna do veículo.

Com a suspeita, o GOC foi acionado com a utilização das K9s Cacau e Serena, especialistas no faro de drogas, armas e munições e tiveram a indicação positiva quanto a presença de ilícito.



Realizada fiscalização minuciosa, os policiais encontraram um compartimento oculto atrás do banco traseiro contendo 51 tabletes de pasta base de cocaína com aproximadamente 53 quilos.

O motorista e a passageira que são casados, informaram que iniciaram viagem em São Paulo e que entregariam a carga na zona norte da capital fluminense.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.