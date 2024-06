Policiais militares auxiliam parto emergencial dentro de carro de aplicativo em Niterói

Policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) protagonizaram um emocionante e inusitado episódio nesta manhã ao auxiliarem no nascimento de um bebê durante um patrulhamento de rotina.

Conforme os policiais, eles trafegavam pela Estrada Washington Luís, no bairro Sapê, quando foram abordados por um motorista de aplicativo, que estava transportando uma jovem, de 25 anos, que entrara em trabalho de parto. Imediatamente, os policiais orientaram o motorista a seguir a viatura, que abriria passagem com a sirene até o hospital.

No entanto, durante o trajeto, o motorista informou que o parto estava acontecendo dentro do veículo. Os policiais então auxiliaram no nascimento do bebê, um menino, garantindo a segurança da mãe e do recém-nascido até a chegada ao Hospital Estadual Azevedo Lima. O parto foi concluído às 10h, e mãe e filho foram atendidos pela equipe médica, estando os dois em condição estável.

Esse é o segundo parto realizado por agentes do batalhão de Niterói somente hoje.