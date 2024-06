Mãe entrega o próprio filho à polícia por abuso sexual contra enteado dela de 6 anos em SG

Uma mãe entregou o próprio filho, adolescente, à polícia, após descobrir que ele estava abusando sexualmente de seu enteado, de seis anos, no bairro de Marambaia, em São Gonçalo.

Segundo apurado, o menino de seis anos não vive com o pai, mas costumava visitá-lo com frequência. Em uma dessas visitas, a mãe do adolescente, de 14 anos, flagrou ele abusando da criança.

A mãe contou que deixou os dois em casa e quando retornou encontrou eles nus e o adolescente acariciando as partes íntimas do menino.

Após flagrar os atos libidinosos, a mulher chamou a PM que encaminhou o menor à delegacia. O adolescente foi apreendido e deverá ser levado ainda hoje para audiência de custódia.

Já o menino foi encaminhado ao corpo de delito que não teria constatado abuso sexual (penetração).

Em nota, Polícia Civil informou: " De acordo com a 73ª DP (Neves), o adolescente foi conduzido por policiais militares à delegacia, onde foi apreendido por fato análogo ao crime de estupro de vulnerável".

A família será encaminhada para ser assistência do Conselho Tutelar.