PMs de Niterói fazem parto de mulher na escadaria do Morro do estado

Policiais Militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói), salvaram a vida de uma mãe e sua filha recém-nascida em um parto realizado em uma escadaria no Morro do Estado, em Niterói, na manhã desta terça-feira (11).

A equipe foi acionada por familiares da mulher, que estava em trabalho de parto e precisava de ajuda imediata. Ao chegar no local, os policiais encontraram a mulher deitada no chão e, munidos do kit de primeiros socorros da viatura, realizaram o parto com sucesso.

Mulher teve a menina na escadaria no Morro do Estado | Foto: Divulgação

Após o parto, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou ao local e prestou os primeiros atendimentos à mãe e à filha. Ambas estavam bem de saúde e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde receberam acompanhamento médico especializado.



A mãe e a filha, que ainda não tiveram seus nomes divulgados, encontram-se estáveis e em boas condições de saúde. A ação rápida e profissional dos policiais militares foi fundamental para salvar a vida das duas.