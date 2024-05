Disque Denúncia pede informações sobre dois envolvidos na execução de uma família em Niterói

O Disque Denúncia, divulga, nesta quinta-feira (23), um cartaz para ajudar no inquérito policial instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão dos criminosos, Lucas Lopes da Silva, vulgo “Naíba”, de 31 anos, e Marcos Patrick da Silva Aquino, vulgo “Tiquinho ou Putão”, de 34 anos. Eles já são considerados foragidos da Justiça.

Os dois teriam envolvimento na execução do casal Filipe Rodrigues, de 24 anos, e Rayssa dos Santos Ferreira, de 23, e do filho deles, Miguel Filipe dos Santos Rodrigues, de apenas 7 meses, atingido na cabeça e no joelho, que chegou a ser operado, mas não resistiu. Eles foram mortos a tiros dentro do carro onde estavam no fim da noite do domingo, 17 de março, no bairro Baldeador, em Niterói. “Naíba”, chefe do tráfico de drogas do Morro do Castro, em São Gonçalo, teria sido o mandante do crime.

Em abril, a polícia prendeu Wesley Pires Da Silva Sodré, de 34 anos, suspeito de ter participado do plano para matar Filipe Rodrigues. Um quarto envolvido, Fabiano Conceição da Silva, de 30, teria sido executado por comparsas 30 dias após o assassinato da família, fato investigado pela especializada.



Contra “Naíba” e “Tiquinho”, foi expedido um Mandado de Prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Ajude a Polícia do Rio. Quem tiver informações sobre a localização dos dois criminosos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.