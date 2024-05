Polícia Civil identifica atiradores que mataram família em Niterói

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) identificou dois atiradores envolvidos na morte de uma família em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O caso ocorreu em março deste ano e, na ocasião, Filipe Rodrigues, Rayssa dos Santos Ferreira e o filho deles, de apenas sete meses, foram assassinados dentro de um carro.

De acordo com as investigações, os dois suspeitos são traficantes oriundos da comunidade do Castro, na mesma região. Os agentes apuraram que um deles foi morto no mesmo mês do crime, com a suspeita de o delito ter sido cometido pelos próprios comparsas. O caso também é investigado pela especializada.

Leia mais

➢ Família morre em ataque a tiros no Baldeador, em Niterói

➢ Polícia prende suspeito de matar família no Baldeador, Niterói

Em abril deste ano, um terceiro envolvido já havia sido preso pelos agentes da unidade. Além disso, também foi identificado que o líder do tráfico de drogas na localidade seria o mandante do crime. Ele e o outro autor identificado estão foragidos.

As investigações continuam para esclarecer todos os fatos e prender os dois envolvidos e foragidos. Qualquer denúncia pode ser feita diretamente na DHNSG ou por meio do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.