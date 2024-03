Família morre em ataque a tiros no Baldeador, em Niterói

O carro foi encontrado com diversas marcas de tiros, com o casal já em óbito. - Foto: Divulgação

Um casal foi executado e o filho deles, um bebê com cerca de um ano foi baleado na cabeça, durante um ataque criminoso, no final da noite deste domingo (17), no Baldeador, em Niterói.

A família, estava em um Voyage branco, com placa de São Paulo. O carro foi encontrado com diversas marcas de tiros, com o casal já em óbito.

Quando policiais do 12°BPM (Niterói) chegaram a Estrada Bento Pestana, a criança já havia sido socorrida.

Em estado muito grave, o bebê foi levado ao Hospital Getulinho, no Fonseca, em Niterói, e em seguida foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, onde passou por cirurgia, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e assumiram as investigações.

Os corpos do casal, ainda não identificados, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, no Barreto, em Niterói.