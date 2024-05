Tiroteio na Trindade: suspeitos presos estariam tentando roubar empresário

Cinco suspeitos foram capturados pela Polícia Civil durante a operação que terminou em tiroteio na Trindade, em São Gonçalo, na tarde dessa terça-feira (21). Segundo os agentes da 74ª DP (Alcântara), o grupo planejava assaltar a casa de um empresário no bairro. Dois dos presos ficaram feridos; um deles segue internado sob custódia. Um carro, uma motocicleta e armas foram apreendidos com eles.

As investigações apontam que a quadrilha era "especializada" no roubo de veículos. De acordo com a Polícia, "Gugu”, “Lequinho", "Chapoca", “WL”, "FB" e outros dois suspeitos estavam no Complexo do Salgueiro, se preparando para o próximo assalto, quando o setor de inteligência da Delegacia recebeu informações sobre os planos do grupo e enviou uma equipe ao local onde aconteceria o roubo.

Na Trindade, os agentes localizaram um carro e duas motocicletas usadas pelos suspeitos. Durante a abordagem, os criminosos teriam iniciado os disparos contra a Polícia, que revidou. Um dos suspeitos fugiu do local, de moto, durante o tiroteio. Um outro abandonou a segunda motocicleta e conseguiu escapar à pé, pulando o muro de uma residência na região.



Os outro cinco foram detidos após o fim do confronto. Dois deles estavam baleados; "Gugu" ficou ferido no pulso, enquanto "FB" foi atingido na perna. O primeiro recebeu atendimento médico e foi levado à Delegacia. Já o segundo precisou ser internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece hospitalizado sob custódia, com quadro estável.

Os três demais detidos foram levados para 74ª DP. A motocicleta abandonada e o carro de passeio usado por eles, com placa de outro veículo foram apreendidos, assim como as armas usadas pela quadrilha: uma pistola 9mm e um revólver de calibre .38. Dois simulacros - de fuzil e pistola - também foram apreendidos pelos agentes.

Os suspeitos vão responder por Associação Criminosa, Homicídio Tentado, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Adulteração de Sinal identificador de Veículo. Segundo a Polícia, a 74ª DP segue investigando a quadrilha para tentar identificar os outros criminosos.