Perseguição termina com PMs e suspeitos mortos no Rio

Uma perseguição policial terminou com quato mortos no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na madrugada desta quarta-feira (22). Na ação, a viatura da PM e o carro dos suspeitos capotaram após se envolverem em um acidente.

Os mortos são dois policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e os dois ocupantes do carro perseguido, um Onix vermelho.

Segundo informações do G1, três dos quatro mortos foram identificados: soldado Bruno Paulo da Silva, soldado Bruno William Batista de Souza Ribeiro e Hugo Damasceno, um dos suspeitos.



Perseguição

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal | Foto: Reprodução/ TV Globo

Segundo informações da Polícia Militar, o Onix com dois ocupantes teria furado um bloqueio, desobedecendo a ordem de parada. A situação teve início em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com uma perseguição por 27 quilômetros. Os carros capotaram e bateram em uma árvore, ficando completamente destruídos.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal.O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea). A perícia foi realizada no local e a investigação está em andamento para esclarecer todos os fatos.