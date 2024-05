Mulher acusada de tentar matar a ex-nora é presa em São Gonçalo

Uma mulher acusada de tentar matar a própria nora, em 2015, foi presa na manhã deste terça-feira (21) na comunidade do Tabajara, no Mutuá, em São Gonçalo. Segundo policiais da 74ª DP (Alcântara), contra ela havia um mandado de prisão por tentativa de homicídio.



Conforme as investigações, a sogra é acusada de tentar matar sua ex-nora, com golpes de faca, no bairro do Mutondo. Após uma breve discussão, a mulher pegou uma faca, aproveitado que sua nora estava dormindo no quarto com sua neta menor de idade e desferiu diversas facadas contra a vítima, com a intenção de matá-la.

Após expedição do mandado de prisão, a acusada se escondeu na comunidade do Tabajara, em São Gonçalo, sendo capturada após trabalho de inteligência da delegacia de Alcântara.



A acusada será encaminhada à SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.