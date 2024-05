Tiroteio deixa feridos em bairro de São Gonçalo (veja vídeo)

Operação aconteceu no bairro da Trindade - Foto: Divulgação

Operação aconteceu no bairro da Trindade - Foto: Divulgação

Uma operação envolvendo equipes da Polícia Civil no bairro da Trindade, em São Gonçalo resultou em um intenso tiroteio, deixando pelo menos dois feridos na tarde dessa terça-feira (21). Em imagens de câmeras captadas por moradores, é possível ver a presença dos policiais da 74ªDP (Alcântara) vestidos com coletes à prova de bala e em confronto no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Caxambu.





Bombeiros do Quartel de São Gonçalo foram chamados e socorreram o baleado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Na mesma operação, outro homem teria sido atingido e recebido atendimento no local, além de outros três presos. Os suspeitos foram levado para a 74ª DP (Alcântara).