Polícia prende homem acusado de matar analista do TCE

Preso já tinha histórico de comportamento violento com vítima - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi preso nesta segunda-feira (22) o principal suspeito pela morte de Karen Mancini, analista do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ) encontrada morta dentro da própria casa em Lumiar, em Nova Friburgo, na noite do último sábado (20). Clodoaldo Queiroz de Oliveira, de 41 anos, foi capturado pela Polícia em Lumiar, enquanto embarcava em um ônibus de viagem que ia para o Rio.

Companheiro da vítima Clodoaldo chegou a ser detido no dia do crime e levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), mas foi liberado pela Polícia após prestar depoimento aos agentes. Apesar disso, na noite deste domingo (21), a Justiça do Rio emitiu contra ele um mandado de prisão temporária, assim como ordem de busca e apreensão.

Relatos de familiares da vítima afirmam que Clodoaldo já tinha um histórico de comportamento violento e que Karen já tinha, inclusive, solicitado uma medida protetiva contra ele. Recentemente, no entanto, eles teriam voltado a se relacionar. No sábado (21), a mulher foi encontrada morta, com hematomas e marcas de pauladas pelo corpo.

Segundo a /Polícia Militar, o suspeito foi localizado nesta segunda (22) depois que policiais militares do 11ºBPM (Nova Friburgo) receberam denúncias de que Clodoaldo estava juntando pertences para fugir do município. Ele foi preso e levado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde segue à disposição da Justiça.